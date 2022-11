Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist vor der Weltmeisterschaft in Katar zu einem Kurz-Trainingslager im Oman eingetroffen. Der DFB-Tross um Bundestrainer Hansi Flick landete am späten Montagabend (Ortszeit) nach einem mehrstündigen Flug aus Frankfurt am Main in Maskat. Direkt im Anschluss sollten die Spieler um Kapitän Manuel Neuer zum nicht weit vom Airport entfernten Teamhotel direkt am Strand gefahren werden.