Der Vorstand des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat mit eindringlichen Worten die Gewaltexzesse von Nizza am vergangenen Donnerstag im Conference-League-Gruppenspiel in einem Schreiben an die Mitglieder verurteilt. »Was wir auf den Tribünen gesehen haben, waren keine Selbstverteidigungsmaßnahmen, sondern Aktionen – teilweise mit entfesselter Gewalt. Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung«, schrieben laut »Express« Präsident Werner Wolf und seine Vize-Präsidenten Eckhard Sauren und Carsten Wettich.