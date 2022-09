Spaniens Nationalmannschaft der Frauen galt als großer Favorit bei der Fußball-EM in England in diesem Jahr, doch seit dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen den Gastgeber rumort es im spanischen Verband. Jetzt ist es aus Protest gegen Trainer Jorge Vilda zu einem beispiellosen Massenrücktritt gekommen. Wie der nationale Verband RFEF mitteilte, seien im Laufe des Donnerstags 15 Spielerinnen des A-Teams mit E-Mails in gleichem Wortlaut zurückgetreten.