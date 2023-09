Vorwurf der häuslichen Gewalt Manchester-Star Antony aus Brasiliens Kader gestrichen

Angesichts schwerer Vorwürfe von häuslicher Gewalt ist der Brasilianer Antony aus dem Kader der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft für die kommenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika verbannt worden. »Infolge der am Montag bekannt gewordenen Fakten (...), die untersucht werden müssen, (...) ist der Athlet aus der Seleçao gestrichen worden«, teilte der brasilianische Fußball-Verband CBF in Rio de Janeiro mit.