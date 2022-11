Kritik an Haltung zu humanitären Fragen

Mit der Entscheidung wolle man auch zum Ausdruck bringen, »dass wir uns seitens der Fifa ein deutlicheres Bekenntnis für die Menschenrechte sowie ein größeres Engagement in humanitären Fragen gewünscht hätten«, teilte Neuendorf mit. Zuletzt hatte Infantino persönlich in einem Brief an die WM-Teilnehmer zum Ausdruck gebracht, dass er sich keine »moralischen Lektionen« für das Gastgeberland wünsche, anstatt eine klare Haltung zu den Menschenrechtsverletzungen in seiner Wahlheimat Katar einzunehmen.