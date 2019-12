Allein der Rasen. Er erzählt davon, dass es innerhalb der Bundesliga zwei Welten gibt. Wenn die Fußballerinnen des SC Freiburg am Freitagabend zum Spiel gegen den Tabellendritten FC Bayern antreten (19.15 Uhr/TV: Eurosport), dann tun sie das in der Hochglanz-Heimstätte auf dem Bayern Campus, wo jeder Halm perfekt getrimmt ist.

Beim SC Freiburg, aktuell Tabellen-Achter, sieht das anders aus. "Wenn es bei uns regnet, steht der Platz unter Wasser. Dann sieht man vor lauter Matsch den Boden nicht mehr", sagt Lena Lotzen. Die 26-Jährige kennt beide Welten. Beim FC Bayern stieg sie einst zur Nationalspielerin auf. 2018 wechselte sie nach Freiburg. Die SC-Spielerinnen absolvieren ihre Einheiten im Schönbergstadion - mitten in einem Industriegebiet, zwischen Tankstelle und Baumarkt, sechs Kilometer entfernt vom Schwarzwaldstadion, der Heimat ihrer männlichen Bundesliga-Kollegen.

Fünf ehemalige Freiburgerinnen spielen beim FC Bayern

Trotz eines Trainingsgeländes, das den Ansprüchen eines Bundesligisten eigentlich nicht genügt, hat sich der SC Freiburg zu einer Art Keimzelle des deutschen Fußballs entwickelt. "Der SC ist eine vorbildliche Talentschmiede, der es immer wieder auf beeindruckende Weise gelingt, hochveranlagte Spielerinnen auszubilden und weiterzuentwickeln", sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dem SPIEGEL. Zur vergangenen WM berief sie neun Spielerinnen, die in Freiburg das Spielen gelernt, oder ihren Karrieren neuen Schwung verliehen haben.

imago images/ foto2press Freiburger Spielerinnen feiern ein Tor gegen den FC Bayern

Starspielerin Sara Däbritz (heute Paris Saint-Germain) machte hier ihre ersten Bundesligapartien, genauso wie Giulia Gwinn, die beste Nachwuchsspielerin der WM, oder Europameisterin Melanie Leupolz, Olympiasiegerin Laura Benkarth und -Champions League-Gewinnerin Verena Schweers. Lina Magull, Carolin Simon und Merle Frohms haben in Freiburg nach schwierigen Karrierephasen wieder Fuß gefasst. Beim FC Bayern spielen in Benkarth, Schweers, Gwinn, Simon und Magull gleich fünf ehemalige Freiburgerinnen. Trainiert werden sie von Jens Scheuer, der vier Jahre beim Sportclub an der Seitenlinie stand und Freiburg in der vergangenen Saison noch ins Pokalfinale geführt hatte.

Lesen Sie ein SPIEGEL-Interview mit Bayerns Trainer Scheuer: "Ich habe den Ehrgeiz, dass wir die Besten werden"

Scheuer weiß, dass es Nachteile haben kann, ein derart erfolgreicher Ausbildungsverein zu sein: "Man muss immer wieder von vorn beginnen", sagt er im Gespräch mit dem SPIEGEL. Es ist eine Sisyphusarbeit. Jahrelang werden Talente gefördert. Aber irgendwann entwachsen sie dann dem SC und wechseln. So wie zuletzt Gwinn, die das Spiel gegen ihren alten Verein Freiburg verletzt verpassen wird.

imago images / eu-images Jochen Saier, Vorstand beim SC Freiburg: "Wir machen das aus Überzeugung."

Und reich wird der Sportclub davon auch nicht, sagt Vorstand Jochen Saier: "Zur Wahrheit gehört, dass Wechsel bei uns im Männerbereich eine wirtschaftliche Notwendigkeit darstellen. Bei den Frauen aber decken Ablösesummen, Werbeeinnahmen und TV-Gelder bei Weitem nicht den Etat. Trotzdem machen wir das aus Überzeugung", sagt Saier dem SPIEGEL. Die solvente Männerabteilung sorgt für Planungssicherheit im Frauenbereich. Und der ist wichtig in Freiburg.

"Beim SC Freiburg spielen Frauen seit bald 45 Jahren Fußball - als fester, wichtiger, gleichberechtigter und deshalb auch erfolgreicher Bestandteil des Vereins", sagt Fritz Keller dem SPIEGEL. Der 62- Jährige war viele Jahre SC-Präsident. Seit Ende September ist er Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und will in dieser Funktion den Fußball der Frauen in Deutschland fördern. Das ist auch nötig, denn im internationalen Vergleich droht Deutschland, abgehängt zu werden.

In Spanien, Italien und England wurden zuletzt Zuschauer-Rekorde aufgestellt. In der Bundesliga kommt Meister Wolfsburg auf gerade einmal 2000 Besucher im Schnitt. In Freiburg sind es knapp 1500. In England sind Profiklubs verpflichtet, ein professionelles Frauenteam zu stellen. In Spanien und Frankreich haben die Spitzenvereine nachgezogen. In Deutschland gibt es das noch nicht.

"Wenn alle die Förderung des Frauenfußballs als ihre Aufgabe begreifen und wahrnehmen, werden wir nicht nur sportlich zu anderen Nationen, die uns derzeit ein Stück enteilt sind, wieder aufschließen, sondern auch gesamtgesellschaftlich enorm profitieren", sagt Keller. Der DFB-Präsident hofft, dass andere deutsche Vereine sich am Freiburger Modell orientieren. Und das ist durchaus besonders.

Der duale Ausbildungsweg als Standortvorteil

Denn der SC setzt auf ein duales System. "In Freiburg kann man Spitzensport und Ausbildung vereinen", sagt Bayerns Torfrau Benkarth. Als Jugendspielerin lebte sie im Sportinternat des Freiburger Olympiastützpunkts und besuchte eine Kooperationsschule. Auch Gwinn entschied sich wegen des Internats für Freiburg. Es ist ein Standortvorteil im Wettkampf um die besten Talente.

imago images/ foto2press Klara Bühl (rechts) hat mit 18 Jahren bereits 70 Bundesligaspiele absolviert

Eines der größten in Deutschland ist Klara Bühl. Die 18-Jährige entschied sich nach ihrem Abitur, noch ein weiteres Jahr in Freiburg zu bleiben. Auch, weil sie hier langsam wachsen kann. "Man bekommt Zeit und darf Fehler machen", sagt Bühl dem SPIEGEL. Sie hat bereits 70 Bundesligaspiele absolviert und in zehn A-Länderspielen schon sieben Tore erzielt. Bühl entstammt der Freiburger Zukunftsfabrik, von der der DFB stark profitiert. Aktuell spielen auch noch 15 SC-Fußballerinnen in den Jugendnationalteams.

Wachsen kann in Freiburg womöglich bald auch die Infrastruktur: Wenn die Bundesliga-Männer im nächsten Jahr in ihr neues Stadion umziehen, dürfen die Frauen vielleicht das Schwarzwaldstadion übernehmen. Vorstand Jochen Saier sagt dazu: "Wir planen, dort endlich adäquate Trainingsbedingungen bieten zu können. Das wäre ein essenzieller Schritt." Für den deutschen Fußball wäre das eine gute Nachricht.