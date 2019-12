DFB-Elf vor EM-Jahr Was kann diese Mannschaft leisten?

Nach Weihnachten beginnt die Vorfreude. Der Bundestrainer hat über die Feiertage ein bisschen Zeit verbracht, "mit Dingen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben". Das ist für Joachim Löw jetzt erst einmal wieder vorbei. Ein Turnier steht vor der Tür, und diese Europameisterschaft im Sommer wird voller Unwägbarkeiten sein. Ein Turnier auch, bei dem Löw unter verstärkter Beobachtung, man kann fast sagen, unter Bewährung agieren wird.

"Ich verspüre eine große Vorfreude", hat Löw dem Sport-Informations-Dienst im vorweihnachtlichen Interview mitgeteilt. Man kann ihm das glauben, Löw war immer dann am besten, wenn er Herausforderungen zu meistern hatte. Nach dem WM-Sieg 2014 hat seine Wettkampfspannung nachgelassen, die Nationalmannschaft war auch für den Bundestrainer zur Routineangelegenheit heruntergekommen. Die Quittung gab es 2018 in Russland.

Seitdem ist die Lage eine andere, die Karten sind wieder neu gemischt, und Löw darf wieder unter Druck agieren. Beim DFB gibt es zwar eigene Gesetzmäßigkeiten, aber ein zweites frühes Turnier-Aus in Serie würde die Argumente, am ewigen Bundestrainer festzuhalten, ausgehen lassen. Schon nach der WM-Pleite im Vorjahr gab es schließlich starke Gründe, auch Joachim Löw in Frage zu stellen. Seitdem hat der Bundestrainer keine Carte Blanche mehr in der Öffentlichkeit, und man hat zumindest den Eindruck, dass ihm das nicht schadet. Lethargie kann er sich jedenfalls nicht mehr erlauben, und er scheint das begriffen zu haben.

Hummels kann den Sommer anderweitig planen

Im zu Ende gehenden Jahr hat Löw die Mannschaft deutlich verändert, das Aussortieren der langjährigen Leistungsträger Jérôme Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels steht dafür. Während der Verzicht auf Boateng auch sportlich mittlerweile außer Frage steht, gibt es bei Müller und vor allem Hummels regelmäßig mediale Zuckungen, die dem Bundestrainer Rückholaktionen nahelegen. Solchen Einflüsterungen hat Löw allerdings nie nachgegeben, sondern eher im Gegenteil allergisch an der Grenze zur Bockigkeit reagiert. So wird es auch diesmal sein. Hummels kann den Sommer schon einmal anderweitig verplanen.

Die Qualifikation zur EM hat die Nationalmannschaft erwartungsgemäß ohne übergroße Schwierigkeiten gemeistert. Wie sehr das Team um die neuen Stützen Serge Gnabry, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Joshua Kimmich oder Julian Brandt schon ist, hat die Qualifikation nicht beantwortet. Löw sagt selbst, man werde bei der EM "nicht zu den Topfavoriten zählen", und man möchte dieser Einschätzung nicht widersprechen.

Es gab starke Momente im Länderspieljahr 2018, die erste Hälfte von Amsterdam in der Partie bei den Niederlanden, die zweite Halbzeit gegen Nordirland zum Jahresabschluss, aber gleichzeitig gab es wacklige Auftritte wie in der zweiten Hälfte des verlorenen Rückspiels gegen Oranje, wie in der ersten Halbzeit bei den Nordiren und gegen die kreuzbraven Weißrussen. Konstanz war wenig erkennbar, Löw spricht davon, dass man "bei den Automatismen noch ein bisschen im Hintertreffen" sei. Er begründet das mit den vielen verletzungsbedingten Ausfällen in diesem Jahr.

Fragezeichen hinter Sané und Süle

Tatsächlich haben Löw wichtige Spieler gefehlt, allen voran Leroy Sané, der seit Sommer mit gerissenem Kreuzband ausfiel, zuletzt Abwehrchef Niklas Süle mit der gleichen Verletzung. Beide könnten bei gutem Heilungsverlauf im Sommer wieder zur Verfügung stehen. Wie sehr sie zur alten Form zurückfinden, ist eine weitere offene Frage.

Ebenso, wie frisch Spieler wie Gnabry oder Brandt dann noch sind. Gerade die Spieler von Bayern München und Borussia Dortmund sind in ihren diversen Wettbewerben stark eingespannt, es wird kaum Gelegenheit für die Vereinstrainer geben, ihre Stars zu schonen. Wie sehr ein noch Turnier-unerfahrener und immer noch junger Spieler wie Gnabry die Belastungen wegsteckt und zum Saisonhöhepunkt noch voll auf der Höhe ist, auch das weiß derzeit noch niemand. Am Leverkusener Kai Havertz sieht man derzeit, dass auch die Hochbegabtesten nicht über einen langen Zeitraum nur Topleistungen bringen können. Durchhänger sind in dem Alter normal. Havertz hat ihn derzeit.

An ihren besten Tagen kann diese Mannschaft auf höchstem Niveau mithalten, das ist die gute Nachricht, die zum Beispiel von der Partie in den Niederlanden ausging. Bei der EM mit ihren Gruppengegnern Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal wird die DFB-Elf allerdings auch mehrfach ihre besten Tage brauchen. Sie in diese Lage zu bringen, das wird die Aufgabe von Joachim Löw sein. Er muss sie meistern, es geht auch um ihn.