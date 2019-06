Wayne Rooney ist der unumstrittene Star des Major-League-Soccer-Klubs D.C. United. Der ehemalige Nationalstürmer Englands spielt seit einem Jahr in Washington und hat nun eines der schönsten Tore seiner Karriere erzielt. Gegen Orlando City traf Rooney mit einem Schuss aus 58 Metern und sicherte seinem Verein den 1:0-Sieg.

In der zehnten Minute schaltete der 33-Jährige nach einem Abspielfehler der Gäste am schnellsten. Rooney nahm den Ball auf und sah, dass Orlandos Torwart Brian Rowe zu weit vor dem Tor stand. Rund fünf Meter vor der Mittellinie zog der Kapitän ab - und der Ball segelte über Rowe ins Netz.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) June 27, 2019

Mit dem Sieg festigt D.C. United den dritten Platz in der Eastern Conference hinter Philadelphia Union und Montréal Impact. Zuvor hatte Rooneys Klub fünf MLS-Spiele in Serie nicht gewonnen und war gegen New York City FC auch aus dem Pokal ausgeschieden.