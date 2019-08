WECHSEL PERFEKT

Rooney wechselt zu Zweitligist Derby County

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney kehrt aus der US-amerikanischen MLS in seine Heimat zurück und schließt sich dem englischen Zweitligisten Derby County an - allerdings erst ab Januar. Das gab sein neuer Verein bekannt. Rooney unterschrieb demnach einen Vertrag über 18 Monate bis Sommer 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Der 33 Jahre alte Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft (53 Tore in 120 Spielen) war erst vor einem Jahr zu DC United gewechselt. Die laufende Saison in den USA will er noch zu Ende spielen.

⚽ 359 career goals

120 England caps

Premier League x5

League Cup x3

FA Cup x1

UEFA Champions League x1

UEFA Europa League x1

FIFA Club World Cup x1 — Derby County (@dcfcofficial) August 6, 2019

Bei Derby wird Rooney ab Januar als Spielertrainer arbeiten. "Ich freue mich sehr, meine Trainerkarriere bei Derby County zu beginnen und sowohl mit der ersten Mannschaft als auch mit der Nachwuchsabteilung zu arbeiten", sagte der frühere Profi von Manchester United und dem FC Everton. Derby County hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Premier League knapp verpasst.

Köln verpflichtet belgischen U-21-Nationalspieler Bornauw

Der 1. FC Köln hat Sebastiaan Bornauw verpflichtet. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte belgische U21-Nationalspieler vom RSC Anderlecht einen Vertrag bis 2024. Die Ablöse soll bei sechs Millionen Euro liegen. Bornauw nahm mit Belgien an der U21-EM 2019 in Italien und San Marino teil, bestritt bisher 29 Erstliga-Spiele für Anderlecht und lief viermal in der Europa League auf.

AUS DER GERÜCHTEKÜCHE

Verlässt auch Toprak den BVB?

Ein weiterer Spieler von Borussia Dortmund soll vor dem Absprung stehen: Ömer Toprak wird in italienischen Medien beim Serie-A-Klub Sassuolo Calcio ins Gespräch gebracht. Der 30-Jährige stand zuletzt in der Startelf im Supercup gegen Bayern München (2:0) und zeigte eine starke Leistung. Toprak kam allerdings zum Einsatz, weil Mats Hummels muskuläre Probleme hatte; normalerweise dürfte der Zugang vom FC Bayern gesetzt sein. Der BVB plant aktuell noch, seine Mannschaft zu verkleinern. Mit Abdou Diallo (zu Paris Saint-Germain) hat bereits ein Innenverteidiger den BVB im Sommer verlassen.