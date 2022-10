Weinzierl beerbt in Nürnberg Robert Klauß, der nach dem 0:3 beim Karlsruher SC am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden worden war. Es war die vierte Pleite in den jüngsten fünf Spielen für den Verein, der als Tabellen-14. nur zwei Punkte vor Schlusslicht Arminia Bielefeld weit hinter den eigenen Ansprüchen bleibt. Sportvorstand Dieter Hecking hatte als Saisonziel Platz eins bis sechs ausgegeben.