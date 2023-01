Feuerherdt: Das ist immer etwas sehr Subjektives. In diesem Fall war es so, dass einer Spielerin schlecht wurde und sich die medizinischen Abteilungen beider Mannschaften und Fans um sie gekümmert haben. Das fand die Schiedsrichterin offenbar bemerkenswert. Miroslav Klose hat im September 2012 in der Serie A als Lazio-Spieler ein Handspiel zugegeben und dafür in Italien einen Fairplay-Preis gewonnen. Das wäre wohl auch eine Aktion, die man während eines Spiels mit einer Weißen Karte belohnen könnte.