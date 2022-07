Ihre Verletzung könnte nun zur Verstimmung zwischen der Nationalmannschaft und dem FC Barcelona führen. Wie die Sportzeitung »AS« berichtet, sei der Ausfall der Tropfen, »der das Fass zum Überlaufen« bringe. In Barcelona, so »AS«, verstehe man nicht, warum Putellas so viel spielen müsse und keine Schonzeiten bekommen habe .

Bis zu zehn Monate, so schätzen es die spanischen Medien, könnte Putellas ausfallen, mindestens aber ein halbes Jahr. Trainer Jorge Vilda musste bereits verletzungsbedingt auf Jenni Hermoso verzichten, die in der spanischen Liga für den FC Barcelona in der vergangenen Saison immerhin 16 Tore erzielt hatte.

Ob der spanische Coach diese beiden Weltklassestürmerinnen ersetzen kann? Am Morgen nach der Diagnose gab es zunächst noch kein Statement auf der Seite des Verbands. Der Schock sitzt tief.