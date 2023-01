Den Wert argentinischer Fußballprofis haben die europäischen Ligen längst entdeckt. Sämtliche Spieler der Finalstartelf der vergangenen WM sind dort beschäftigt. Nur vier von ihnen verdienen ihr Geld in der finanzstarken englischen Premier League, immerhin zwei spielen in der ersten portugiesischen Liga – in der Bundesliga hingegen findet sich kein einziger. Beim Marktwert übrigens stand die argentinische Nationalmannschaft nicht an der Spitze. Für den Titelgewinn zählen womöglich andere Dinge: Teamgeist, Willen – und Genie.