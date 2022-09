Diese habe, schreibt Fuhr, sich nur »unter großen Bedenken« zur Auktion entschlossen. Der Grund: »Der Erlös dieser Sammlung kommt komplett der Sicherung der langfristigen Pflege der Weltmeisterwitwe Hannelore Eckel zugute.« Es war, so Fuhr, Horst Eckels ausdrücklicher Wunsch, dass seine schwer erkrankte Frau, mit der er 64 Jahre verheiratet war, niemals in ein Heim kommen soll.

243 Exponate für mindestens 280.000 Euro

Bei der Auktion droht das Szenario, dass dieses Konvolut nun gesprengt wird. Dass die einzelnen Stücke in alle Winde verstreut werden, so wie es einst im Fall des Nachlasses von Fritz Walter geschah. Es sei denn, es findet sich ein Bieter, der bereit ist, am 9. November in einer vorgeschalteten Privatauktion sämtliche 243 Stücke mit einem Schlag zu erwerben. Dafür hat Auktionator Fuhr einen Preis in Höhe von mindestens 280.000 Euro aufgerufen.