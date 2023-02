Kurz darauf schlossen sich die Stürmerinnen Kadidiatou Diani, 27, und Marie-Antoinette Katoto, 24, an. Auch die beiden Spielerinnen von Paris Saint-Germain erklärten ihren Rücktritt. Sie forderten in den Sozialen Netzwerken »notwendige Änderungen« im Management des Teams. Aktuell sei man in Frankreich »weit entfernt von den Anforderungen der höchsten Ebene«.