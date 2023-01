In der zweiten Hälfte ging es so weiter. Erst vergab Tigges noch das sichere sechste Tor, dann machte es Shkiri es in der 56. Minute besser und traf per Seitfallzieher zum 6:1.

Ergebnis mit historischen Ausmaßen

Ein Eigentor von Marco Friedl passenderweise machte in der 76. Minute mit dem 7:1 ein fast historisches Resultat perfekt: Sieben Treffer hatten die Kölner zuletzt vor 40 Jahren gegen Eintracht Frankfurt erzielt, ein 7:1 gab es für Köln ohnehin einmal, 1975 gegen Tennis Borussia Berlin – die Tore erzielten damals unter anderem Dieter Müller, Heinz Flohe und Wolfgang Overath. Vor 7500 Zuschauern.