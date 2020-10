Fußball-Bundesliga Werder Bremen geht in Quarantäne - Profi positiv auf Coronavirus getestet

Unruhe in Bremen: Ein Werder-Spieler ist infiziert, ein weiterer muss als Kontaktperson in Quarantäne - und der Rest des Teams geht freiwillig mit. Nun bangt der Klub vor dem nächsten Corona-Test am Freitag.