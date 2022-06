+++ FIX +++

FC-Bayern-Frauen verleihen Zawistowska weiter an Köln

Vizemeister Bayern München hat die polnische Nationalspielerin Weronika Zawistowska für ein weiteres Jahr an den Ligakonkurrenten 1. FC Köln verliehen. Das teilten beide Klubs mit. Die 22-Jährige hatte im April 2021 einen Dreijahresvertrag in München unterschrieben, war aber zunächst an den FC ausgeliehen worden. In der vergangenen Saison bestritt die Offensivspielerin alle 22 Bundesliga-Spiele für die Kölnerinnen und erzielte dabei drei Treffer.