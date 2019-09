Werders Verletzungssorgen Der Fluch der Weser

In der 83. Minute erhoben sich die Zuschauer im Weserstadion von ihren Plätzen. Sie sangen, klatschten in die Hände. Dabei hatte Werder Bremen gerade das 0:3 kassiert, die Niederlage gegen RB Leipzig war besiegelt. Aber die Anhänger bedankten sich für den kämpferischen Versuch einer Aufholjagd. Denn sie wissen ganz genau, wie schwer es ihre Mannschaft derzeit hat.

Werder ist geplagt von einer unglaublichen Verletztenmisere. Erst vor vier Monaten, am letzten Spieltag der vergangenen Saison, hatten die Bremer zuletzt gegen Leipzig gespielt. Aus der damaligen Startelf standen nun sieben Spieler nicht auf dem Platz - ohne dass ein einziger von ihnen den Klub im Sommer verlassen hätte.

Neun Akteure fehlten verletzt, Milot Rashica war zwar wieder im Kader, aber wegen kleinerer Beschwerden war das Risiko eines Einsatzes doch noch zu groß. Nuri Sahin war gesperrt.

Erst am Freitag, unmittelbar vor Ende des Abschlusstrainings, riss sich Niclas Füllkrug das Kreuzband, er fällt monatelang aus. So ergeben sich in Bremen in diesen Tagen zwei Fragen: Sind so viele Verletzungen noch Zufall? Und kann eine Mannschaft mit so vielen Ausfällen in der Bundesliga bestehen?

Ihorst wird aus dem Teambus der U23 geholt

Der Verein habe intensiv geprüft, ob die Verletzungen zusammenhingen, erzählte Florian Kohfeldt nach der Niederlage gegen RB. Man habe sich den Trainingsplatz angesehen, die Ernährung der Spieler, die Art der Verletzungen. Aber eine gemeinsame Ursache sei "nicht greifbar".

Wie groß die Personalnot ist, zeigt die Geschichte von Luc Ihorst. Am Freitag war er mit der U23 schon auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Havelse, erzählte Kohfeldt. Aber nach der Füllkrug-Verletzung wurde der Mannschaftsbus unterwegs gestoppt, Verantwortliche holten Ihorst zurück nach Bremen. In der Schlussphase gegen Leipzig gab der Angreifer sein Bundesligadebüt. In einem Spiel, das die Defizite des ersatzgeschwächten Werders aufzeigte.

Da war zum einen die Dreierkette: Der 30 Jahre alte Christian Groß machte erst sein drittes Bundesligaspiel, sein zweites von Beginn an. Er verteidigte ordentlich, aber war noch sehr vorsichtig. Auch vor dem 0:3 durch Marcelo Saracchi verteidigte Groß gegen Timo Werner zu zaghaft. Der 21 Jahre alte Marco Friedl ist durch die Ausfälle plötzlich konkurrenzlos, er spielte fahrig. Innenverteidiger Nummer drei, Theodor Gebre Selassie, hat seine Stärken eigentlich außen.

Dennoch ließ eine gegen den Ball tief stehender Bremer Fünferkette in der ersten Hälfte wenig zu, war dann aber wieder bei Standards anfällig. Beim Kopfballtor durch Willi Orban nach einer Ecke passte die Raumaufteilung am kurzen Pfosten nicht. Vor dem Freistoßtor durch Marcel Sabitzer foulte Michael Lang den späteren Schützen leichtfertig.

20 Minuten Bremer Hoffnung

Offensiv fehlte fast jegliche Torgefahr. Keine Überraschung: Osako und Füllkrug erzielten fünf der bisherigen acht Bremer Treffer. Die größte Bremer Chance vergab Davy Klaassen kurz vor der Pause. Benjamin Goller deutete bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt an, dass er technisch stark ist, ein guter Dribbler. Aber genau wie Johannes Eggestein und Josh Sargent fehlte ihm gegen Leipzigs starke Innenverteidiger Orban, Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano die Durchschlagskraft. So blieb Werder nach 19 Bundesliga-Heimspielen erstmals wieder ohne eigenen Treffer.

Das Gefühl, dass der Gastgeber nochmal zurück ins Spiel finden könnte, kam erst nach etwa einer Stunde auf. Rund um die Einwechslungen von Claudio Pizarro (63.) und Philipp Bargfrede (65.) sowie den fragwürdigen Platzverweis gegen Konrad Laimer (64.) entstand eine Art Aufbruchstimmung im Stadion. So hatte das konterstarke Leipzig aber mehr Platz und entschied die Partie mit dem 3:0.

Nun hat Werder bisher also nur bei den holprigen Siegen gegen Augsburg und Union gepunktet, gegen zwei Abstiegskandidaten. Muss Werder das Saisonziel Europa schon jetzt an die Situation anpassen und korrigieren?

"Jetzt-erst-recht-Mentalität

Sportchef Frank Baumann wollte das Ziel nicht in Frage stellen. Kohfeldt sagte: "Es ist viel zu früh, irgendetwas zu korrigieren." Er sprach genau wie Bargfrede von einer "Jetzt-erst-recht-Mentalität." Trainer und Sportchef verwiesen besonders auf den starken Charakter der Mannschaft. Das allein dürfte in den kommenden Spielen gegen Dortmund und Frankfurt aber nicht reichen. Werder braucht jeden Rückkehrer. Jetzt.

Tatsächlich wird die Situation besser. Bargfrede machte sein erstes Spiel seit sechs Monaten. Maximilian Eggestein spielte nach überstandenen Rückenproblemen eine gute Stunde, Rashica war zurück im Kader. Sahin hat seine Sperre abgesessen. Anfang der Woche sollen Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp ins Mannschaftstraining einsteigen, Ömer Toprak möglicherweise auch, Niklas Moisander soll bald folgen.

Aber gerade die schwere Verletzung von Füllkrug, der in seiner Karriere immer wieder lange ausgefallen war, hat das Team erschüttert. "Wahnsinn", sagten Kohfeldt und Bargfrede. Lang und Baumann sprachen von einem "Schock".

Während der Interviews liefen auf mehreren Fernsehern in den Katakomben Videos in Dauerschleife. Historische Bilder waren zu sehen: Mesut Özil, Diego, eine Bierdusche für Thomas Schaaf, der DFB-Pokal. Und dann noch Szenen aus einem Testspiel gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar von Ende Juli. Beim 4:0-Sieg traf Osako einmal, Füllkrug zweimal. Aktuell sind es diese Bilder, die sie in Bremen am meisten vermissen.