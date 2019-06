Sara Doorsoun, Abwehr: Die Bundestrainerin hat in der Innenverteidigung viele Optionen. Doorsoun hatte sich in der Vorbereitung in den Vordergrund gespielt, doch nach dieser Leistung ist ihr Stammplatz in Gefahr. Die Wolfsburgerin reihte im Aufbauspiel einen Fehler an den nächsten, zwei hätten bei größerer chinesischer Konsequenz zu Gegentoren führen müssen. Doorsoun stabilisierte sich immerhin in ihrer Zweikampfführung. Bezeichnend die Szene in der 14. Minute, als sie erst einen chinesischen Konter einleitete, dann aber zurückeilte und Li Yang entscheidend beim Torschuss behinderte. Sie durfte in der zweiten Hälfte weiterspielen, weil Voss-Tecklenburg mit einem zweiten Wechsel nicht noch mehr Risiko eingehen wollte.