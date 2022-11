Brasilien legte nach, und wieder war es Richarlison: Nach einer Flanke nahm er den Ball, der dabei in der Luft blieb, mit dem Fuß an, drehte sich einmal um die eigene Achse und verwandelte per Seitfallzieher – ein Traumtor und auch eine Art Vorentscheidung, von der sich Serbien nicht mehr erholte (73.).

Die Seleção hätte auch noch höher gewinnen können, sie hatte nach dem Doppelpack von Richarlison noch zahlreiche weitere Chancen, die beste vergab Casemiro, der nur die Latte traf.