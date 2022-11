Mexiko drängte in der Anfangsphase auf die frühe Führung. Erst setzte Luis Chávez einen Schuss knapp neben den rechten Pfosten (2.), dann scheiterte Alexis Vega am stark parierenden Keeper Mohammed Al-Owais (3.). Auch danach hielt Mexiko das Tempo hoch. Saudi-Arabien kam nur selten nach vorne und hatte seine erste Chance durch einen direkten Freistoß, denn Mohammed Kanno etwas zu hoch ansetzte (13.). Bis auf weniger Konterversuche spielten aber nur die Mexikaner. Orbelín Pineda kam nach einer Flanke mit dem Kopf an den Ball, köpfte aber einen Verteidiger an (27.). Kurze Zeit später nahm Jesús Gallardo den Ball nach einer Ecke volley, traf aber das Tor nicht (36.).