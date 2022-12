Argentinien hat die Niederlande 4:3 (1:0, 2:2, 2:2) im Elfmeterschießen besiegt und das Halbfinale bei der WM in Katar erreicht.

Nahuel Molina (35. Minute) traf für die Albiceleste zur Führung, nachdem Superstar Lionel Messi zuvor mit einem herausragenden Zuspiel für die Vorarbeit gesorgt hatte. Per Foulelfmeter erzielte Messi selbst das 2:0 (73.), Wout Weghorst verkürzte zunächst (83.), um die Niederlande dann in letzter Minute nach einem Freistoßtrick in die Verlängerung zu schießen (90.+10).