Argentinien gewinnt WM-Endspiel gegen Frankreich Das Jahrhundertfinale

Die Zugabe: In der regulären Spielzeit sollte die Entscheidung nicht fallen: Marciniak erkannte eine Schwalbe von Thuram korrekt als solche (87.), Messi fand bei einem Gewaltschuss in Hugo Lloris seinen Meister (90.+7). So folgten 30 Minuten, die das Spiel im Kleinformat erneut abbildeten. Messi brachte Argentinien wieder in Front (108.), nach seinem Abstauber rannten selbst die Ersatzspieler auf den Platz und feierten, als sei der Pokal schon gewonnen. Sein 13. WM-Tor ließ Messi, mit 26 Einsätzen nun alleiniger WM-Rekordspieler, nach Treffern an Pelé vorbei- und mit Just Fontaine gleichziehen. Doch das Goldene Tor war es nicht, selbst der Goldene Schuh ging an jemand anderen: an Mbappé nämlich, der Montiels Handspiel zum erneuten Ausgleich nutzte (118.). Nach Englands Geoff Hurst 1966 ist er nun der zweite Spieler, der in einem WM-Endspiel drei Tore erzielte.