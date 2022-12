Kurz gezittert: Dann aber glichen die Australier wie aus dem Nichts aus. Ein abgefälschter Schuss von Craig Goodwin landete im argentinischen Kasten, die Fifa wertete den Treffer als Eigentor von Fernández (77.). Machte Argentinien hier etwa die DFB-Elf nach, die in schöner Regelmäßigkeit Spiele aus der Hand gibt? Fast. Erst dribbelte Aziz Behich in Messi-Manier durch den ganzen Strafraum, sein Schuss wurde in letzter Sekunde noch von Lisandro Martínez geklärt. Dann wurde es dramatisch. In der siebten Minute der Nachspielzeit kam Garang Kuol im Strafraum an den Ball. Der 18-Jährige schoss aus der Drehung – und Martínez parierte in Weltklasse-Manier. Kuols Blick danach war herzzerreißend.