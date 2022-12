Messi brachte die starken Argentinier per Foulelfmeter in Führung (23.), Ángel Di María erhöhte (36.). Argentinien hatte lange alles im Griff, von Frankreich kam in der Offensive wenig. Dann aber drehte Kylian Mbappé auf, schaffte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer (80.) und glich dann das Spiel aus (82.). In der Verlängerung traf dann erneut Messi (109.), ehe Mbappé per Handelfmeter einmal mehr ausglich (118.).