Argentiniens Einzug ins WM-Finale Noch ein Sieg bis zur Unsterblichkeit

Ein Tor des Willens: Ein argentinischer Spieler, der in einem WM-K.o.-Spiel von der Mittellinie losläuft, an sämtlichen Gegnern vorbeikommt und ins Tor trifft. Werden da nicht Erinnerung an den großen Diego Maradona und sein Jahrhunderttor im Viertelfinale 1986 gegen England wach? Nein, nicht ganz. Das soll die Leistung von Julián Álvarez aber keinesfalls schmälern. Der junge Angreifer dribbelte nicht sieben Gegenspieler aus wie einst Maradona, sondern sprintete in der 39. Spielminute los, bekam den Ball am Mittelkreis, sprintete weiter, immer geradeaus in Richtung Tor. Álvarez ignorierte besser postierte Mitspieler und lief mitten hinein in die kroatische Abwehr. Er umkurvte seine Gegner nicht, aber er wurschtelte sich irgendwie durch, zweimal kam der Ball vom Gegner zurück zu ihm. Álvarez wollte dieses Tor mit aller Macht – und er bekam es.