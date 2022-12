Seitenhieb gegen deutsche Nationalmannschaft Wenger führt schlechte WM-Ergebnisse auf »politischen Protest« zurück

Die wahrscheinlichere Erklärung präsentierte nebenher Klinsmann: Es mangelte schlicht an der Chancenverwertung. Das DFB-Team kam mit Abstand zu den meisten Schussversuchen aller Mannschaften in der WM-Gruppenphase, 67 Schüsse sind mehr als dreimal so viele, wie die Achtelfinalisten Polen oder Australien (je 20) zustande brachten. »Wir in Deutschland haben die Diskussion, ob ein echter Neuner, wie Miroslav Klose es früher war, die effizientere Lösung gewesen wäre«, sagte Klinsmann. Es gebe einen Mangel an echten Torjägern, die die Chancen auch nutzten.