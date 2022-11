Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht der nächste Achtelfinalteilnehmer fest. In der Gruppe D haben sich neben dem bereits qualifizierten Team aus Frankreich auch die Australier dank eines 1:0 (0:0)-Siegs gegen Dänemark einen Platz in der K.-o.-Runde erkämpft. Die Franzosen, die ihr Team auf neun Positionen verändert hatten, verloren 0:1 (0:0) gegen Tunesien.