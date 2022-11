Das 1:0 für Australien hingegen war sehenswert. Kurz hinter der Mittellinie ließ Duke einen langen Ball von Australiens Torwart Mathew Ryan per Direktabnahme zu Riley McGree klatschen, der gleich auf den linken Flügel zu Craig Goodwin verlagerte. Dessen Flanke wurde noch leicht abgefälscht vom in Freiburg geborenen Deutsch-Tunesier Mohamed Dräger, ehe Duke im Strafraum den Ball mit einem anspruchsvollen Kopfball in die lange Ecke fliegen ließ (23.).