Smartphones weg: Australiens Trainer Graham Arnold machte seinen Spielern schon vor dem Spiel gegen Dänemark eine klare Ansage: Handy weg in der Nacht. Er wollte sie abschirmen vom Soocer-Hype, der in Australien ausgebrochen ist. »Die Spieler schauen sich die Kommentare bis vier oder fünf Uhr morgens an und genießen all den Scheiß. Und das beeinflusst das Schlafverhalten.«

Der 59-Jährige spricht aus Erfahrung. Als er 2021 Australiens Olympia-Mannschaft betreute, seien die Spieler nach dem Auftaktsieg gegen Argentinien bis Tief in die Nacht online gewesen. Dann folgte das Aus in der Gruppenphase. Dieses Mal waren die Australier ausgeschlafen. Und der Trainer nach dem Sieg euphorisiert: »Vielleicht sprechen wir über eine neue goldene Generation.«