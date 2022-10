Die Spieler schlagen darin einen vorsichtigen Ton an, sagen, dass sie zwar keine Experten auf dem Gebiet seien, aber zahlreichen NGOs und Menschenrechtsorganisationen zugehört hätten. Weiter heißt es: »Wir erkennen die erheblichen Fortschritte und Gesetzesreformen an, die in den letzten Jahren in Katar stattgefunden haben, um die Rechte der Arbeitnehmer anzuerkennen und zu schützen, und wir ermutigen alle Beteiligten, diesen Weg der Reform fortzusetzen.«