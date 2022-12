Und mit Lukaku wurde es ein anderes, offeneres Spiel: Der Starstürmer scheiterte gleich zweimal in aussichtsreicher Position, einmal aus etwa sieben Metern am rechten Innenpfosten (60. Minute), einmal köpfte er übers leere Tor (62.). Am Ende brachte er den Ball aus drei Metern vor dem leeren Tor nicht über die Linie (90.). Auch Kroatien blieb gefährlich, kam jedoch nicht am derzeit wohl weltbesten Torhüter Thibaut Courtois vorbei. Den Kroaten genügte dieses Ergebnis jedoch, um als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einzuziehen.