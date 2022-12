Hoffnungsträger Lukaku: Er ist Belgiens Rekordtorjäger – mit Abstand. 68 Tore hat Romelu Lukaku bereits für sein Land erzielt. Doch der Angreifer hatte in den vergangenen Monaten lange an einer Verletzung am linken Oberschenkel laboriert, auch ein WM-Aus stand zwischenzeitlich zur Diskussion. Das erste WM-Spiel gegen Kanada hatte er noch verpasst, bei der zweiten Partie gegen Marokko war er in der 81. Minute eingewechselt worden. Gegen Kroatien kam der Angreifer zur Halbzeit – und stand mehrfach im Mittelpunkt (dazu später mehr).