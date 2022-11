Entschieden wurde das Spiel erst in der Schlussviertelstunde. Auf der linken Seite bekam Marokko einen Freistoß zugesprochen, fast an der Grundlinie. Im belgischen Tor stand Thibaut Courtois zentral und ein paar Schritte vor der Linie – also zog Sabiri den Ball scharf auf die kurze Ecke und überraschte damit Courtois (73.). In der Nachspielzeit legte der Zakaria Aboukhlal nach Vorarbeit von Hakim Ziyech sogar das 2:0 für Marokko nach (90.+2).