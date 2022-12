Erste Hälfte: Pelés Spiel stand für die leichte Eleganz – und es war im ersten Durchgang etwas so, als wollten ihn die brasilianischen Spieler in Doha grüßen. Vinícius schlenzte nach einer Hereingabe so unbedrängt wie entspannt in den rechten Winkel (7.). Neymar traf fast aufreizend per Elfmeter (13.). Dann folgte Richarlisons Traumtor, das auf einer Kombination mit den nach einer Ecke vorn gebliebenen Innenverteidigern Marquinhos und Thiago Silva fußte (29.). Wenig später lupfte Vinícius den Ball formschön auf den zweiten Pfosten auf die rechte Innenseite von Paquetá, der per Volley traf (36.). Das Spiel war noch vor der Pause durch. Südkoreas Trainer Paulo Bento blickte so traurig in Richtung der nach Toren am koreanischen Strafraum tanzenden Brasilianer, dass man ihn gerne dazu aufgemuntert hätte, sich den portugiesischsprachigen Kollegen doch bitte anzuschließen. Später sollte er zurücktreten.