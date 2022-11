"Die Untersuchungen zeigen eine Verletzung am lateralen Bandapparat im rechten Fußgelenk von Neymar, zusammen mit einem kleinen Bluterguss", teilte Lasmar nach einem MRT am Freitag mit. Neymar hatte sich die Verletzung im WM-Auftaktspiels gegen Serbien (2:0) während eines Zweikampfes mit Nikola Milenković zugezogen. Der Brasilianer humpelte danach, spielte aber weiter, bis er in der 79. Minute ausgewechselt wurde.