Dass es für Brasilien nicht so einfach werden würde wie gegen Südkorea, wurde schon in der Anfangsphase deutlich. Im Achtelfinale hatten die Brasilianer den Koreanern nach 36 Minuten bereits vier Tore eingeschenkt, gegen Kroatien kamen die Südamerikaner gar nicht durch. Erst in der 20. Minute machten die Brasilianer das Spiel mal schnell: Neymar legte raus auf Vinícius Júnior, der nach innen zog und einen Doppelpass mit Richarlison spielte. Der anschließende Schuss war für Kroatiens Keeper Dominik Livaković aber leicht zu halten.