Brasilien hat dank eines späten Treffers von Casemiro 1:0 (0:0) gegen die Schweiz gewonnen und damit vorzeitig das WM-Achtelfinale erreicht. Die Schweiz hat als Tabellenzweiter der Gruppe G mit drei Punkten den Einzug in die nächste Runde selbst in der Hand. Kamerun und Serbien, die sich am Nachmittag 3:3 trennten, haben erst einen Punkt geholt und stehen auf den Plätzen drei und vier.