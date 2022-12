Es war von Anfang an eine Machtdemonstration der Brasilianer, bei denen der zuletzt angeschlagene Neymar in die Startelf zurückkehrte. Die Südamerikaner gingen gleich mit ihrem ersten Versuch in Führung. Raphinha setzte sich auf rechts durch, brachte den Ball flach und scharf nach innen. Neymar verpasste, Vinícius Júnior war zur Stelle (7.). Brasilien spielte weiter mit viel Freude nach vorne, Kim Young-gwon kam im Strafraum gegen Richarlison zu spät. Den fälligen Strafstoß verwandelte Neymar (13.). Das Spiel war entschieden, bevor es richtig losgegangen war.