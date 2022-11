WM 2022 Gakpo und Klaassen treffen spät für die Niederlande beim Sieg gegen den Senegal

Die Niederlande haben sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in ihrem ersten Spiel 2:0 (0:0) gegen den Senegal durchgesetzt. Im Al-Thumama-Stadion in Doha lieferten sich die am stärksten eingeschätzten Mannschaften der Gruppe A ein intensives Duell, das durch Tore von Cody Gakpo (84. Minute) und Davy Klaassen (90.+9) spät entschieden wurde.