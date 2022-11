Portugal startet mit Sieg über Ghana in die WM Wo sie Ronaldo noch auf Händen tragen

Ende mit Schrecken: Einen Schlussakkord aber hatte diese Partie, in Hälfte zwei von öde zu wild gekippt, noch im Angebot: In der letzten Minute der Nachspielzeit übersah Portugals Torwart Diogo Costa, dass Ghanas Stürmer Iñaki Williams in seinem Rücken lauerte. Während Costa sich gemütlich den Ball zum Davonschießen hinlegen wollte, ging Williams aufmerksam dazwischen – und Costa durfte sich bei seiner schnell zugreifenden Abwehr bedanken, dass er nach Abpfiff nicht als der Depp des Spiels dastand (90.+10).

So geht's weiter: Für Ghana ist in Gruppe H trotzdem noch alles drin, gegen Südkorea am Montag (14 Uhr) sollte allerdings ein Sieg her. Portugal bekommt es am selben Tag mit Uruguay zu tun (20 Uhr).