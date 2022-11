Mit dem Abseitstor von Andreas Skov Olsen (55.), zuvor hatte Mikkel Damsgaard in der verbotenen Zone gestanden, wurde das dänische Spiel zielstrebiger. Tunesien stand nun tiefer, ließ sich in die Defensive drängen und hatte Glück, dass bei der Doppelchance von Christian Eriksen (69.) und Andreas Christensen (70.) kein Tor fiel. Danach verflachte die Partie wieder, in der Nachspielzeit hatte Tunesien noch einmal Glück, als ein möglicher Handelfmeter für Dänemark nach Videobeweis nicht gegeben wurde (90.+4). Es blieb beim torlosen Remis.