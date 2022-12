Grüße aus Washington: Die USA stehen nicht im Verdacht, eine Fußballnation zu sein. Basketball, American Football, Baseball und Eishockey, das sind die großen Vier, Fußball schaut man nur, wenn das Frauen-Nationalteam mal um einen Titel spielt. So lautet das Klischee, und noch immer stimmt es meist. So wirkt es auch etwas abgelesen, wie US-Präsident Joe Biden in einem Clip zum Achtelfinale ein onkelhaftes »It's called soccer« zum Besten gibt. Aber immerhin: In der amerikanischen Heimat schaute man auf dieses Achtelfinale.