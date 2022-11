DFB-Quartier in Katar Die rote Burg

Die WM-Quartiere des DFB: mal Schmieden des Triumphs wie in Brasilien 2014, mal Echokammern der Schmach wie in Russland 2018. Auch in Katar schirmt man sich auf der Suche nach Erfolg ab.

Aus Doha berichtet Peter Ahrens