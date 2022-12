Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Im dritten Gruppenspiel der WM in Katar spielten die Deutschen 4:2 (1:0) gegen Costa Rica. Für Deutschland trafen Serge Gnabry (10. Minute), Kai Havertz (73., 85.) und Niclas Füllkrug (89.), die Treffer für Costa Rica erzielten Yeltsin Tejada (58.) und Juan Pablo Vargas (70.).