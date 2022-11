Die DFB-Auswahl sendete damit sehr offensichtlich ein Zeichen an den Fußball-Weltverband (Fifa), der in Katar die »One Love«-Kapitänsbinde von Neuer und sechs weiteren europäischen Mannschaftskapitänen verboten hatte. Neuer trug stattdessen am Mittwoch im Chalifa-International-Stadion in Al-Rajjan die von der Fifa vorgegebene »No Discrimination«-Binde, die gegen Diskriminierung jeder Art stehen soll.