4 / 17

Niklas Süle, Abwehr: Als Rechtsverteidiger war Süle an den beiden späten Gegentreffern gegen Japan mitbeteiligt. Nun durfte er in der für ihn vertrauteren Mitte der Abwehr verteidigen. Dort war er eindeutig besser aufgehoben, auch, weil der Dortmunder so mehr Einfluss auf die Spieleröffnung nehmen konnte. In der 24. Minute gelang Süle eine besonders starke Balleroberung in Spaniens Hälfte und nach seinem Pass in die Tiefe wurde es erstmals gefährlich. Süle zeigte auch in der Luft einen starken Auftritt, und dennoch konnte er sich nicht belohnen. Beim 0:1 kam er zu spät in den Zweikampf und nicht mehr an Torschütze Álvaro Morata heran.