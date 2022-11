Der Treffer will nicht fallen: Der deutsche Chancenwucher ging in der zweiten Hälfte weiter. Nach einem fulminanten Sololauf setzte Musiala den Schuss deutlich über das Tor (51.). Gündoğan traf aus 17 Metern den Pfosten, ein Anspiel auf den freien Gnabry wäre wohl besser gewesen (60.). In der 70. Minute gab es gar drei Chancen am Stück, doch Japans Keeper Gonda – ansonsten nicht immer mit dem sichersten Eindruck – war dreimal zur Stelle. Spätestens jetzt hätte das DFB-Team den zweiten Treffer gebraucht, denn in dieser Phase kam Japan immer stärker auf.

Defensive Probleme: Die Japaner hatten in der Pause auf eine Dreierkette in der Abwehr umgestellt, bekamen so mehr Zugriff im Mittelfeld. Das mag den Erfolg erst möglich gemacht haben. Doch der Anteil der deutschen Mannschaft ist viel größer. Auf die schlechte Chancenverwertung folgten viele Aussetzer in der Abwehr, ein Thema, das das DFB-Team schon lange begleitet. »Das darf nicht passieren«, sagte Gündoğan nach Schlusspfiff in der ARD. Der Torschütze ging in seiner Kritik noch weiter: »Das zweite Tor – ich weiß nicht, ob es je ein einfacheres Tor bei der WM gab.«