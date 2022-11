Und es wurde noch schlimmer für die DFB-Auswahl: Takuma Asano, der in der Bundesliga für den VfL-Bochum spielt, setzte sich mit Leichtigkeit gegen Nico Schlotterbeck durch – und traf aus spitzem Winkel unter die Latte zum 2:1 (83.). Das Spiel war gedreht.

Deutschland hatte auch bei der WM 2018 sein Auftaktspiel verloren – damals war für die DFB-Elf nach der Gruppenphase Schluss. In Katar geht es für den DFB am Sonntag weiter, dann trifft die DFB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel auf Spanien (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL.de; TV: ZDF). Den Gruppenabschluss bildet dann das Duell gegen Costa Rica am 1. Dezember (20 Uhr).